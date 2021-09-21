Петрозаводск, 21 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Карелии сообщило о начале четвёртой волны коронавирусной инфекции в регионе. В республике отмечается большое количество тяжёлых ковидных пневмоний, которые сложно поддаются лечению. Об этом 21 сентября сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

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«То, о чём предупреждали врачи, случилось. Четвёртая волна новой коронавирусной инфекции пришла и в Карелию. Мы отмечаем большое количество тяжёлых ковидных пневмоний даже у молодых людей. Кроме того, COVID-19 стал хуже поддаваться лечению. К этому добавились новые симптомы, которые ранее у пациентов не наблюдались либо наблюдались в небольшом количестве случаев», — сообщил Охлопков.

В качестве примера министр рассказал о случае, когда на вторые сутки у пациента КТ был чистым, а на пятые сутки уже КТ-2, 25−50% поражения лёгких с гидротораксом (скоплением жидкости, — прим. ред.) и утолщением плевры.

«Вирус стал более тропным к лёгочной ткани. Да и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, изменил свою патофизиологическую структуру. Поэтому становится менее чувствителен к лечению», — подчеркнул чиновник.

На сегодняшний день региональные врачи наблюдают у некоторых пациентов быстрое развитие пневмоний с появлением дыхательной недостаточности на пятый-шестой день развития болезни. Чего в прошлые «волны» эпидемии не было.

«В такой ситуации население должно осознать необходимость вакцинации. Хотя прививка против COVID-19 не гарантирует полной защиты от вируса, но может предотвратить тяжёлое течение заболевания», — подытожил Охлопков.

По данным оперштаба, с начала пандемии в республике коронавирусной инфекцией заразилось 64 166 человек, из них за минувшие сутки положительный тест на COVID-19 получили 159 человек, что на два человека больше, чем днем ранее. Выздоровел с начала пандемии 61 021 житель, в том числе 166 пациентов были выписаны по выздоровлению 20 сентября. Умерли в Карелии 837 жителей, в том числе четыре летальных исхода были зарегистрированы за минувшие сутки.