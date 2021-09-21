Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Капитан футбольного клуба «Ростов» Максим Осипенко извинился перед болельщиками за разгромное поражение в Самаре и пообещал, что команда приложит все усилия для победы в дальнейших матчах.

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«У нас непростой период, мы провели очень плохую игру в Самаре. Но мы стараемся, тренируемся, готовимся и хотим выигрывать. Ошибки бывают у всех. У нас молодая команда, мы перестраиваемся, есть перепады. Все разочарованы результатом, но у нас нет равнодушия. Конечно, в играх это не всегда получается, но мы будем биться за команду, за город и за вас», — обратился футболист к болельщикам.

ИА REGNUM сообщало, что 18 сентября «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Ростов» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Солидарность Арене» в Самаре завершилась со счётом 4:2.