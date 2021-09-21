Белгород, 21 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Оперативные службы ликвидировали утечку азотной кислоты из грузовика на улице Константина Заслонова в Белгороде. Угрозы населению нет, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

61.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС

Сообщение о разливе жидкости поступило в дежурную службу в 13:30. Спасатели установили, что в грузовике повредилась пластиковая ёмкость, предназначенная для транспортировки азотной кислоты. Бак извлекли из автомобиля, кислоту нейтрализовали. К ликвидации ЧП привлекались 26 человек и восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, фотографиями грузовика в едком оранжевом дыму 21 сентября наполнились соцсети.