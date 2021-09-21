Орловский район, Ростовская область, 21 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое получили травмы в результате ДТП в Орловском районе Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 21 сентября.

ДТП

Смертельная авария случилась примерно в 13:10 мск на участке автодороги Котельниково — Песчанокопское. Водитель ВАЗ-2110, по предварительным данным, допустил занос автомобиля, в результате чего машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Hyundai Sonata.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Травмы получили пассажир ВАЗ-2110 и пассажирка иномарки.

Обстоятельства ДТП выясняются.