Вашингтон, 21 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. NASA готовится отправить ровер для поиска воды около ледяного кратера на южном полюсе Луны, сообщает 21 сентября BBC.

Луна

Ровер размером с машину для гольфа приземлится в 2023 году на западной стороне кратера Нобиле, 73-киллометровой впадины, которая преимущественно находится в тени.

Миссия под названием Viper включает в себя план по исследованию Луны людьми, потому что лёд может быт использован в качестве питьевой воды и топлива для ракет.

Напомним, что NASA хочет вернуть космонавтов на поверхность Луны в этом десятилетии.

Помимо этого, в рамках программы Artemis на Луну должны высадится первая женщина и первый человек с темным цветом кожи.