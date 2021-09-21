NASA определило место посадки на Луне для ровера, добывающего воду
Вашингтон, 21 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. NASA готовится отправить ровер для поиска воды около ледяного кратера на южном полюсе Луны, сообщает 21 сентября BBC.
Луна
Ровер размером с машину для гольфа приземлится в 2023 году на западной стороне кратера Нобиле, 73-киллометровой впадины, которая преимущественно находится в тени.
Миссия под названием Viper включает в себя план по исследованию Луны людьми, потому что лёд может быт использован в качестве питьевой воды и топлива для ракет.
Напомним, что NASA хочет вернуть космонавтов на поверхность Луны в этом десятилетии.
Помимо этого, в рамках программы Artemis на Луну должны высадится первая женщина и первый человек с темным цветом кожи.