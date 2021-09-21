Киев, 21 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Украинская действительность — в частности, давление на свободу слова, закрытие независимых телеканалов, преследование оппозиции — никак не коррелируется с заявлениями официальной киевской власти о стремлении к демократическим ценностям, заявил 21 сентября политолог Алексей Калиниченко, комментируя текущую внутриполитическую ситуацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская цензура

Эксперт отмечает, что визит президента Владимира Зеленского в США оказался не просто крайне неудачным, а провальным.

«И вот почему. Дело в том, что ни Зе-команда, ни сам Зеленский не уловили ключевой посыл из администрации президента Байдена: США не собираются поддерживать Украину так, как это представляют себе на Банковой… Такой вывод напрашивается, если вспомнить эпопею с подготовкой этого визита, неоднократным переносом его даты, отсутствием даже мелкого клерка Белого дома во время встречи в аэропорту, отсутствием какой-либо конкретики в совместном заявлении, скукоженной итоговой пресс-конференцией самого Зеленского после его разговора в Овальном кабинете. Наконец, нарочитое игнорирование американскими СМИ этого великого события, за исключением упоминания про некоего «президента Lewinsky»», — анализирует ситуацию политолог.

Калиниченко подчеркивает, что в офисе Зеленского и в среде «придворных экспертов» в упор не желают видеть изменений, которые происходят в мире в связи с выводом американских войск из Афганистана, о чем за сутки до встречи с Зеленским сказал Джо Байден. США больше не будут пытаться переустроить другие страны — отныне Америка настроена на борьбу с диктаторскими и авторитарными режимами.

«Нет, этого-таки у Зеленского точно не поняли! Иначе бы не проигнорировал офис действующего президента визит в Украину французских сенаторов… Приезд представителей Сената Франции вызван обеспокоенностью европейцев крайне негативной ситуацией со свободой слова в Украине, закрытием телеканалов и преследованием оппозиции, в частности незаконным арестом главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука… Неудивительно будет, если вслед за французами изъявят желание посетить Украину депутаты Бундестага, которые тоже поддержали идею Медведчука о привлечении европейских парламентов к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, затем могут последовать визиты парламентариев, сенаторов и политиков из других стран — Италии, Испании, Австрии, Венгрии и т. д.», — считает специалист.

Эксперт отмечает, что многие из европейских политиков обязательно пожелают встретиться с Медведчуком и непосредственно из первых уст узнать правду о происходящем на Украине, после таких визитов очень скоро в европейских СМИ открыто станут называть Зеленского диктатором.

«Для официального Киева и персонально Зеленского намечается крайне опасная тенденция — прослыть диктаторским режимом и оказаться под прицелом поборников демократических ценностей. А это, в свою очередь, даст удобный повод администрации Белого дома в случае новых неудач на «европейском фронте» отказаться от поддержки режима Зеленского-Порошенко под благовидным предлогом противодействия диктаторским и авторитарным режимам», — резюмировал Алексей Калиниченко.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам визита в Киев французский сенатор Натали Гуленаправила официальный запрос министру Европы и иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану о незаконных действиях украинских властей в отношении закрытия оппозиционных телеканалов и СМИ. В обращении говорится, что меры, принятые украинскими властями, ставят под угрозу свободное движение информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, таким образом, в более общем плане — саму свободу слова.