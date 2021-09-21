Москва, , 16:29 — REGNUM Отряд кораблей Северного флота (СФ), совершающий плановый арктический поход, провёл ряд боевых тренировок на маршруте Северного морского пути, сообщает 21 сентября пресс-служба флота.

Севморпуть Morvesti.ru

Экипажи большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» и большого десантного корабля (БДК) «Георгий Победоносец» «отработали по маршруту Северного морского пути ряд комплексных учений по обороне отряда кораблей».

Были выполнены артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, кроме того, изучаются места, доступные для высадки морских десантов в районе острова Котельный.

БПК «Североморск», БДК «Георгий Победоносец» и суда обеспечения встали на якорные стоянки в заливе Стахановцев Арктики в районе острова Котельный.

«В ближайшее время североморцы продолжат в данном районе работу по изучению мест, доступных для высадки морского десанта побережья острова и последующего проведения учения по защите арктических территорий Российской Федерации», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал Севморпуть «исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией» и заявил, что Россия не допустит присутствия на Севморпути военных кораблей иностранных флотов.

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