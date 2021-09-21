Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Кировском районе Санкт-Петербурга автомобиль BMW после столкновения с внедорожником Range Rover вылетел на тротуар и сбил пожилую женщину с малолетней внучкой. Обе пострадавшие госпитализированы в больницу.

ДТП

Как сообщили 21 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 14 часов у дома 10 по улице Краснопутиловской.

«По предварительным данным внедорожник «подрезал» автомобиль «БМВ», произошло столкновение, в результате которого «БМВ» вынесло на тротуар», — отметили в пресс-службе.

Судя по видеозаписи с места ДТП, пострадавшая стонущая от боли пожилая женщина в момент оказания ей медпомощи спрашивала у медиков — «Где моя девочка?». Те отвечали: «С ней всё хорошо, она в машине скорой помощи».