Ульяновск, 21 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжаются травяные пожары. Об этом сообщает управление МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

По данным ведомства, 20 сентября пoжарно-спaсательные подразделения семь раз выезжали на тушeниe сухой травы. В том числе по два возгорания ликвидированы в Ульяновске и Димитровграде.

За сутки огнём пройдено свыше 2,4 гектара, в том числе крупный пожар потушен в Ульяновске — на площади 2,03 гектара.

Напомним, в лесничествах Ульяновской области ведётся подготовка к всероссийской акции «Сохраним лес», в рамках которой будет проводиться посадка лесных культур. Она ежегодно проходит осенний лесокультурный сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Ульяновской области действует особый противопожарный режим.