Пермь, 21 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Отрывок лекции, которую читал один из преподавателей Пермского государственного научно-исследовательского университета во время стрельбы 20 сентября, продолженной, несмотря на случившееся, опубликовал 21 сентября телеканал «Звезда».

Цитата из х/ф «Депутат Балтики». Реж. Иосиф Хейфиц, Александр Зархи. 1936. СССР Студенты на лекции

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Лектор призвал не разводить панику и продолжил рассказывать об истории русской литературы. После разговора с деканом он призвал студентов вернуться к занятиям.

«Ладно, поехали… Итак, вот Священное писание, которое необходимо было переводить, ведь оно как бы давало общие указания — а как его осуществлять на практике…»