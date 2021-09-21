Соловецкий, Архангельская область, 21 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не считает работу по возрождению Соловков эффективной. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Минкульта РФ Сергей Куликов.

Александр Куликов ИА REGNUM Соловецкий монастырь. Местные жители

Патриарх Кирилл в 2019 году на совещании, ежегодно проводимом на архипелаге, резко высказался о том, что при реставрации Соловков осваивается всего 10% от выделенных средств, а в 2020 году, по разным причинам, не приехал на Соловки вовсе.

Читайте также: Скорбное дело реставрации архитектурных памятников

«Я не присутствовал при этих заявлениях и реальную картину не знаю, но догадываюсь, зная патриарха достаточно давно, — рассказал архитектор. — Видимо он почувствовал, что нельзя быть соучастником этого процесса своим присутствием. Нужно иметь хозяйственное чутье, чтобы реализовать то, что наработано, а не постоянно пытаться дезавуировать или корректировать. Корректировка идёт до бесконечности. Здесь вопрос про то, что на повестке дня должны быть реальные процессы, а не бесконечная проверка запятых».

По мнению Куликова, деятельность Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага во главе с Михаилом Фрадковым не дает реальной отдачи.

«Может я не в курсе, так как сейчас далёк от этой темы. Единственное, что я вижу, так это доработка ранее сделанного, порой даже без упоминания первоисточников. Да, и у фонда нет полномочий заменить исполнительную власть на территории, он ведь создавался в целях содействия возрождению Соловков», — отметил эксперт.

По словам архитектора, парадигма проекта реставрации и приспособления монастырского ансамбля была заложена в советское время: «В 1986 году его сделала так называемая «соловецкая бригада» под руководством Веры Владимирской. С того времени идут коррективы тех проектных решений в связи с естественной деградацией или заменой функционального назначения тех или иных объектов».

Сергей Куликов рассказал, что он, будучи федеральным архитектором в конце 1990-х — начале 2000-х годов, работал над развитием монастырского гидроузла. «При всей необходимости воссоздания внешней красоты монастырских зданий и стен, куполов и крестов, проблема каналов никак не решается. Но суффозия по территории идет, Святое озеро наполняется, набережная ветшает, каналы не работают, и эта реальная проблема влияет на техническое состояние большей половины комплекса, особенно его южной части», — резюмировал специалист.