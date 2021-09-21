Черкесск, 21 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии сокращен на 80 мест коечный фонд ковид-госпиталей. Это решение было принято в связи со снижением числа больных COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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«На протяжении последних двух недель отмечается значительное снижение количества поступающих больных. Рекомендуемый Минздравом РФ сводный коечный фонд — не более 30%. Поэтому региональным минздравом было решено перевести в резерв 80 ковидных коек», — говорится в сообщении, опубликованном на странице оперштаба в Instagram.

В настоящее время на 50 коек снизили число мест в ковидном госпитале «Северный» в столице региона и на 30 коек — в Республиканской больнице. Для лечения пациентов с коронавирусом оставлено 855 коек. По последним данным на 21 сентября, число госпитализированных составляет 647 человек.