AUKUS «что-то сломал» в отношениях США и ЕС
Вашингтон, 21 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. «Что-то сломалось» в трансатлантическом альянсе после того, как США заключили сделку о подводных лодках с Австралией не посоветовавшись с Францией, сообщает 21 сентября CNN со ссылкой на Тьерри Бретона, комиссара ЕС по внутренним рынкам.
Франция сильно разозлилась, когда Австралия отказалась от крупной сделки по покупке подводных лодок. Вместо этого США и Великобритания объявили, что они помогут Австралии приобрести подводные лодки с ядерным двигателем в рамках нового пакта безопасности под названием AUKUS. Это спровоцировало разлад в западном альянсе и привело к критике со стороны многих европейских чиновников.
«Что-то сломано в отношениях Европе и США», — сказал Тьерри Бретон, комиссар ЕС по внутренним рынкам. Бретон предупредил, что за последние несколько недель в Европе возникло «растущее напряжение» и «отсутствие доверия между союзниками».
«Я снова здесь, чтобы убедиться, что мы восстановим это партнерство, даже если в некоторых областях нам, возможно, придется сделать паузу и перезагрузить его», — добавил он.