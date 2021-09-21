Вашингтон, 21 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. «Что-то сломалось» в трансатлантическом альянсе после того, как США заключили сделку о подводных лодках с Австралией не посоветовавшись с Францией, сообщает 21 сентября CNN со ссылкой на Тьерри Бретона, комиссара ЕС по внутренним рынкам.

(сс) The White House Джо Байден

Франция сильно разозлилась, когда Австралия отказалась от крупной сделки по покупке подводных лодок. Вместо этого США и Великобритания объявили, что они помогут Австралии приобрести подводные лодки с ядерным двигателем в рамках нового пакта безопасности под названием AUKUS. Это спровоцировало разлад в западном альянсе и привело к критике со стороны многих европейских чиновников.

«Что-то сломано в отношениях Европе и США», — сказал Тьерри Бретон, комиссар ЕС по внутренним рынкам. Бретон предупредил, что за последние несколько недель в Европе возникло «растущее напряжение» и «отсутствие доверия между союзниками».

«Я снова здесь, чтобы убедиться, что мы восстановим это партнерство, даже если в некоторых областях нам, возможно, придется сделать паузу и перезагрузить его», — добавил он.