Москва, 21 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Парк «Садовники» на проспекте Андропова в Москве будет носить имя бывшего мэра города Юрия Лужкова. Об этом 21 сентября сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Лужков

«Парк «Садовники», расположенный на проспекте Андропова, будет носить наименование «Парк имени Ю. М. Лужкова», — рассказали в мэрии. Уточняется, что соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

С инициативой увековечивания имени бывшего градоначальника выступила некоммерческая организация «Фонд Юрия Лужкова». Ожидается, что общественники возьмут на себя часть забот по благоустройству зоны отдыха.

В мэрии отметили, что 21 сентября исполнилось 85 лет со дня рождения Юрия Лужкова.