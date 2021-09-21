Дманиси, Грузия, 21 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Грузии в селе Гантиади Дманисского района во время проведения предвыборной встречи совершенно нападение на двух активистов оппозиции, им нанесли ножевые ранения. Об этом сообщил 21 сентября лидер Партии прогресса и свободы Каха Окриашвили.

Maarten Van Damme Окровавленый нож

Он утверждает, что нападавшими были те же самые лица, которые год назад, во время парламентских выборов, уже совершали агрессивные действия в отношении него и его сторонников. Один из троих нападавших является кандидатом в депутаты от правящей партии «Грузинская мечта».

Пострадавшие помещены в больницу. По словам Окриашвили, имеется видеозапись нападения. Он надеется, что правоохранительные органы скоро задержат преступников. Однако, как сообщает tabula. ge, в МВД Грузии в ответ на запрос журналистов заявили, что у них пока нет никакой информации о произошедшем инциденте.