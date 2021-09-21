Москва, 21 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Средний уровень безработицы в России в 2021 году составит 5% от экономически активного населения. Такой прогноз представили 21 сентября в Минэкономразвития.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

В дальнейшем, по оценке ведомства, безработица в стране немного понизится и в 2022—2024 года будет находиться на уровне 4,6%.

Напомним, ранее Росстат сообщил, безработица в России в июле снизилась до 4,5%, что стало самым низким показателем с осени 2019 года.

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