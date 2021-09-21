Москва, , 16:30 — REGNUM Регионы с длительными внутриэлитными конфликтами стали наиболее проблемными для «Единой России» на выборах в 2021 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов Василий Иванов © ИА REGNUM

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«На ситуацию в регионах, где партия получила наименьшую поддержку по стране, заметно влияние оказали долгосрочные протестные тренды, начавшиеся задолго до старта избирательной кампании. Территории известны: Хабаровский край, Ненецкий автономный округ», — заявил Орлов.

«В пятёрку регионов с наименьшим уровнем поддержки «Единой России» вошли территории с заметным протестным потенциалом и затяжными внутриэлитными конфликтами — Коми, Кировская, Ярославская области, Марий-Эл. Конечно, это вызов для федерального центра», — указал он.