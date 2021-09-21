Ярославль, 21 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Ярославле пройдет общественное обсуждение благоустройства территории памятника природы регионального значения «Павловский парк». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города Ярославля.

Yarnews.net Рисунок из проекта Павловской рощи

Проект благоустройства выполнило ООО «Архитектон», он прошёл государственную экспертизу. В планах обустройство нового пешеходного маршрута у берега Волги, который выложат плиткой. Также предлагается благоустроить и существующие протоптанные направления. Помимо обустройства троп, проект предполагает строительство пяти смотровых площадок с видом на Толгский монастырь. Здесь установят скамьи с навесами и подсветкой.

«Планируется отремонтировать пешеходный арочный мост: выполнить замену покрытий, укрепление площадки перед мостом габионами с засыпкой щебнем, а также монтаж ограждения для безопасного движения пешеходов. Проектом предусмотрено восстановление исторического места расположения усадьбы Вахрамеевых с выполнением ландшафтной композиции. На этом месте выполняется площадь из плиточного покрытия с возможностью установки макета на плите с гравировкой усадьбы Вахрамеевых (вылитый из металла)», — отмечается в проектной документации.

Предполагается, что работы в Павловской рощи будут идти в течение трех летних месяцев. Их проведение признается допустимым экспертами из Ярославского музея-заповедника, которые проводили анализ состояния растительного и животного мира в «Павловской роще», а также оценивали влияние на памятник природы строительных мероприятий.

«Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих деревьев и компенсационные посадки вырубаемых. Вырубке подлежат деревья, находящиеся в неудовлетворительном и крайне неудовлетворительном состоянии. Для предотвращения береговой эрозии принято решение укрепить берег габионами. Использование габионов предотвратит развитие береговой эрозии, улучшит экологическое состояние парка и придаст берегу эстетичный вид. В период эксплуатации воздействие на растительность будет минимальным», — отмечается в заключении.

Администрация Дзержинского района с 22 сентября по 22 октября 2021 года собирает предложения и замечания к проекту, само общественное обсуждение благоустройства пройдет в здании районном администрации вечером 12 октября.