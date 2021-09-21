Пенза, 21 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Пензенской области 21 сентября состоялось заседание избирательной комиссии по поводу подведения итогов досрочных выборов губернатора региона.

Pnzreg.ru Олег Мельниченко

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По информации избиркома, недостача бюллетеней составила 98 штук. Случилось это по вине типографии. По итогу количество погашенных и использованных бюллетеней совпало с количеством заготовленных.

«Предлагается признать выборы состоявшимися и результаты действительными. Признать избранным губернатором Олега Мельниченко. Выдать ему удостоверение установленного образца», — объявил зампредседателя комиссии Алексей Климухин.

Олег Мельниченко поблагодарил жителей области за оказанную поддержку.

«Это огромный кредит доверия, который мне теперь нужно отрабатывать на благо жителей региона. Предварительно вступление в должность намечено на 28 сентября. После я предложу должности на замещение членов правительства. Главное — повышение уровня жизни людей и их благополучие», — цитирует избранного губернатора Пенза-пресс.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области после обработки 100% протоколов на выборах губернатора региона с 72,38% побеждает врио главы области Олег Мельниченко. За него проголосовали более 428,8 тыс. избирателей. Следом идет кандидат от КПРФ Олег Шаляпин (12,35%), третьем место с 5,69% у Алексея Шпагина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Представитель ЛДПР Александр Васильев набрал 5,67% голосов, 2,30% —у Петра Чугая из Партии пенсионеров.

Явка на выборах в единый день голосования, 19 сентября составила более 54%. На 1 июля 2021 года избирательным правом обладают 1 041 875 жителей Пензенской области.

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