Стокгольм, 21 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Швеции задержала подозреваемого в шпионаже в Стокгольме. Об этом 21 сентября написала газета Aftonbladet.

Anders Sikvall Флаг Швеции

По информации газеты, речь идет о человеке, задержанном 20 сентября.

«Я был проинформирован об этом, однако никаких комментариев я дать не могу», — заявил изданию министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

Как отмечают журналисты Aftonbladet, ни прокурор, ни защитник задержанного не хотят комментировать дело. Согласно шведскому законодательству, подозреваемый в шпионаже должен быть заключен под стражу не позднее 23 сентября.