Москва, 21 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Антироссийские заявления Госдепартамента США по прошедшим в РФ выборам являются фантазиями, не подкрепленными какой-либо фактурой, заявила 21 сентября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Nikita Dezhurny МИД России

При этом она отметила, что в Вашингтоне уже сложилась традиция выпускать антироссийские заявления, не утруждаясь их обоснованиями.

«Вашингтон, уже по традиции, выпуская антироссийские заявления, не утруждает себя приведением хоть какой-то конкретной фактуры, подкрепления своих фантазий», — сказала Захарова.

«Один совет партнерам: либо пустословие, либо конструктивный диалог, что-то нужно выбрать», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Госдепартамент США заявил, что Россия при проведении выборов в Госдуму не выполнила своих обязательств перед ОБСЕ и иными организации.

Кроме того, Госдеп выразил недовольство российским законодательством, направленным против экстремистских организаций и иностранных агентов.