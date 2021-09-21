Палласовский район, Волгоградская область, 21 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Единственный в России ультрамарафон в зоне полупустыни Elton Ultra, который проходил в районе минерального озера Эльтон в Волгоградской области, прекратил своё существование. Об этом 21 сентября заявили организаторы проекта.

Александр Куликов ИА REGNUM Виды озера Эльтон на закате

Ультрамарафон на озере Элтон посещали тысячи спортсменов и зрителей, сложнейшие забеги выросли в фестиваль спорта и кибер-технологий. По словам организаторов, теперь «суровый проект, который трепал сердца многие годы тысячам участников, перевернул свою последнюю страницу».

«Нам было трудно принять это непростое решение, особенно на фоне тех эмоций и драйва, оставшихся от последнего EU, от ваших неподдельных переживаний, от ощущения совместного создания собственной микровселенной, от любви до ненависти к солнцу и ветру, от осознания причастности к чему-то особенному, от слез боли и счастья. Мы всецело благодарны и продолжаем транслировать тёплые слова участникам и амбассадорам за их преданность традиции и особую любовь к проекту Elton Ultra, партнёрам, единомышленникам, тем, кто принял нашу идею и осмелился поддержать мировую тенденцию, волонтёрам и команде организаторов за всецелую помощь и готовность отдать свою энергию, отстоять и зажечь тысячи сердец», — говориться в пресс-релизе.

В 2021 году волгоградский ультрамарафон прошёл в девятый раз, в нём приняли участие почти 1,5 тысячи спортсменов.