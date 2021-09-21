Москва, 21 сентября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. На YouTube-канале Mr. Freeman вышел клип на песню «Колыбельная». Ролик доступен для просмотра с 21 сентября.

Скриншот с YouTube Кадр из веб-сериала Mr. Freeman

В записи песни приняли участие рэпер Killagram, исполнители Вася Обломов и Ольга Арефьева. Анимированный клип на трек выполнен в стилистике веб-сериала Mr. Freeman. Пользователи Сети не ожидали сотрудничества Васи Обломова и проекта Mr. Freeman.

«Вася Обломов. Не. Это слишком. Что же должно было случиться, чтоб ТАКОЙ дуэт собрался?» — спрашивает Евгений Гузенко.

«Насколько всё плохо, что аж Фримен вернулся?» — предполагает Mikei1337.

«Произошло что-то воистину страшное, раз образовался такой «страшный» фит», — написал baton s maslom.

ИА REGNUM напоминает, что первый эпизод веб-сериала Mr. Freeman вышел в 2009 году на YouTube и стал очень популярен среди русскоговорящих пользователей. Основой анимационных роликов были монологи одноимённого главного героя, критикующего образ жизни обывателей.