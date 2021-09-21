Кемерово, 21 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области для большего охвата прививочной кампанией людей старшего поколения решено в виде эксперимента провести выездную вакцинацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Мобильные пункты вакцинации работают в Анжеро-Судженске, Белове, Березовском, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Осинниках, Юрге, Тайге, Таштаголе, Ижморском, Топкинском, Промышленновском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском округах.

«Пожилые люди опасаются идти в поликлиники, порой им просто некогда оставить хозяйство и куда-то ехать на прививку. Поэтом принято решение, что на этой неделе в 15 муниципалитетах по улицам сёл и городов будут курсировать передвижные ФАПы. В них обеспечены все условия для проведения вакцинации, причем не только от коронавируса, но и от гриппа. В бригаде мобильного пункта вакцинации будет врач и представитель уличного комитета, которому доверяют пожилые люди», — отметил министр здравоохранения области Михаил Малин.

По официальным данным, на сегодняшний день в Кузбассе вакцинировано 225 тысяч человек старше 60 лет — 40,5% от подлежащих вакцинации людей этой категории.