Майкоп, 21 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Адыгее в 2021 году будут нерабочими днями 3, 4 и 5 октября. В эти дни республика будет отмечать 30-летие со дня образования. Согласно закону Адыгеи «О праздничных днях и памятных датах», день 5 октября является выходным. Эта дата утверждена законом от 14 февраля 1995 года.

Адыгея

Глава республики Мурат Кумпилов издал указ о переносе в 2021 году выходного дня с субботы, 2 октября, на 4 октября. Таким образом, жителям региона предстоит отдыхать с воскресенья, 3 октября, по 5 октября включительно.

Ранее на заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 30-летия Республики Адыгея, которое прошло в доме правительства, было сказано, что торжества по случаю 30-летнего юбилея стартуют 1 октября и завершатся в День республики — 5 октября.

Несмотря на ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в Адыгее в эти дни будет проводиться множество различных мероприятий, в том числе в школах искусств, библиотеках, домах культуры. Завершатся торжества праздничным концертом на площади имени Ленина в Майкопе и запуском салюта.