Москва, 21 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2022−2024 годы правительство РФ одобрило в ходе заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

В 2022—2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении — до 25 трлн 021,9 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 540,2 млрд рублей в 2023 году и 25 трлн 831,8 млрд рублей в 2024 году.

Расходы планируются на уровне 23 трлн 610,2 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 105,5 млрд рублей в 2023 году и 26 трлн 147,1 млрд рублей в 2024 году.

Таким образом, в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета (1,411 трлн и 434,7 млрд рублей соответственно). На 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей.

Правительство РФ также одобрило проекты бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022−2024 годы.

Документы буде внесены в Госдуму для обсуждения до 1 октября.

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