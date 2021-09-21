Россия полностью преодолела вызванный пандемией спад экономики – Путин
Москва, 21 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. О восстановлении российской экономики после кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, заявил 21 сентября президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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Глава государства отметил, что российская экономика смогла восстановиться, хотя при этом в глобальной экономике до сих пор наблюдается общая нестабильная ситуация. Он добавил, что ВВП России, по итогам семи месяцев, «вышел на докризисный уровень».
По словам президента, за январь-июль индустриальный рост в России составил 4,4%: высокие темпы роста — на уровне 5,6% — показали обрабатывающие производства, объём вложений в основной капитал за первое полугодие вырос на 7,3% — по сравнению с прошлогодним показателем.