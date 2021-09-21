Москва, 21 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. О восстановлении российской экономики после кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, заявил 21 сентября президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства отметил, что российская экономика смогла восстановиться, хотя при этом в глобальной экономике до сих пор наблюдается общая нестабильная ситуация. Он добавил, что ВВП России, по итогам семи месяцев, «вышел на докризисный уровень».

Владимир Путин «Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён».

По словам президента, за январь-июль индустриальный рост в России составил 4,4%: высокие темпы роста — на уровне 5,6% — показали обрабатывающие производства, объём вложений в основной капитал за первое полугодие вырос на 7,3% — по сравнению с прошлогодним показателем.