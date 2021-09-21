Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Четырнадцать безымянных скверов Петербурга получили собственные имена в соответствии с решениями Топонимической комиссии и постановлением городского правительства, которое подписал губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Так, например, сквер на Наличной улице Васильевского острова у дома № 55 будет теперь называться Анфисин сад. Он был заложен в 1953 году в память о погибших в годы блокады учителем биологии Анфисой Семеновой-Тян-Шанской и ее учениками. Жители называли безымянный сквер ее именем. В саду установлен памятник детям блокады.

На улице Белы Куна в Купчино появился Сквер Псковских Десантников — в память о бойцах 6-й парашютно-десантной роты, героически погибших в Чеченской Республике в 2000 году. Рядом со сквером находится Электромеханический техникум железнодорожного транспорта, в котором учились двое погибших героев.

На набережной реки Смоленки появился Голодаевский сквер — по историческому имени острова Декабристов (Голодай).

Несколько скверов получили названия в честь профессий. Так, сквер Метеорологов на Песочной набережной назван так в честь расположенной рядом с ним старейшей в городе метеорологической станции.

Безымянный зелёный уголок на Суворовском проспекте у дома № 61 получил название сквера Финансистов в связи с 90-летием образования Ленгорфинотдела. С начала 1930-х годов напротив сквера находилась Смольнинская Центральная сберегательная касса, а сегодня — отделение Сбербанка.

В Петергофе безымянному скверу между Санкт-Петербургским проспектом и Эйхенской улицей дано название сквера Часовщиков. Он находится напротив Петродворцового часового завода.

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