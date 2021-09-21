Ташкент, 21 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи 21 сентября обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщил МИД Узбекистана.

Афганистан

В ходе беседы Камилов заявил, что ООН должна сыграть в урегулировании ситуации в Афганистане ключевую роль в предотвращении гуманитарного кризиса.

«Считаем, что Организация Объединенных Наций могла бы взять на себя ответственность за координацию международных усилий по предотвращению гуманитарного кризиса в Афганистане», — сказал Камилов.