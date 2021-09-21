Рига, 21 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии пропал в ходе военных учений Namejs 2021, сообщает 21 сентября агентство LETA со ссылкой на представителя НВС.

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По словам латвийских военных, пропал серый беспилотник длиной около 1,4 метра, весом шесть кг. Дрон не вооружен.

«С него перестал поступать сигнал, поэтому место его приземления неизвестно», — отмечает представитель НВС.

Латвийские военные просят грибников, лесников и просто гуляющих в лесу местных жителей помочь в поисках пропавшего дрона.