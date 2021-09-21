Новосибирск, 21 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Новосибирске осуждённых к принудительным работам, отбывающих наказание на участках, функционирующих как исправительные центры, привлекли к труду на объектах строительства новой ледовой арены. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

«Осуждённые занимаются уборкой и облагораживанием прилегающей территории», — уточнили в управлении.

Напомним, что многофункциональную ледовую арену строят в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2023 году.