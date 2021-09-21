Москва, 21 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Если США лишат Россию статуса рыночной экономики, то это будет сигналом для компаний из других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала информацию о том, что министерство торговли США собрало информацию и готово решить, нужно ли лишать РФ статуса рыночной экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Если все же США лишат Россию статуса рыночной экономики, то это станет сигналом для всех других иностранных компаний, — сказала Новикова. — По сути, США будут заставлять другие страны отказываться от сотрудничества с Россией. Но здесь важно понимать, что положение США довольно шатко, если учесть их растущий госдолг и нарастающее недовольство других стран-партнёров. Хотелось бы, чтобы Россия стала страной с развитым рынком по производству промышленной продукции высокого уровня уже в самом ближайшем будущем, и тогда будет совершенно все равно, что об этом будут думать в США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова объяснила, с чем связаны претензии США по поводу рыночного статуса российской экономики.