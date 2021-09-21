Элиста, 21 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Судьбу Ики-Бурульского группового водопровода в Калмыкии решит строительно-техническая экспертиза. Об этом сообщили глава республики Бату Хасиков 21 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ики-Бурульский водопровод в Элисте

«Мы начали работы по строительно-технической экспертизе Ики-Бурульского группового водопровода. Это позволит нам ответить на ряд вопросов и определиться с дальнейшей судьбой объекта», — написал Хасиков в Instagram.

Средства на проведение экспертизы объекта были направлены в регион по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина. В марте стало известно, что республика получит 72 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Ики-Бурульский водопровод в Калмыкии, призванный обеспечить ряд районов республики водоснабжением и также служить резервными мощностями для Элисты, так и не был достроен из-за неэффективного расходования средств.

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