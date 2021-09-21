Москва, 21 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent подрастают на 1%, превышая 74,6 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Поддержку нефтяному рынку оказывает информация о том, что добыча на двух крупнейших месторождениях Royal Dutch Shell в Мексиканском заливе будет полностью восстановлена не ранее следующего года. Это несколько умерило оптимизм по поводу увеличения числа работающих буровых на континенте.

В то же время нефтяные интервенции из стратегических запасов КНР оказались довольно ограниченными, плюс, стало известно, что компаниям затем придется вернуть в хранилища аналогичное количество нефти.

Тем временем в США, Индии и ряде других стран открываются возможности перемещения для туристов, имеющих сертификаты о прививках, что должно поддержать спрос на авиатопливо.

Россия, кстати, тут не отстает от общих трендов, расширяя список стран, с которыми возобновляется авиасообщение. В свете всего перечисленного нефтяные котировки отыграли часть потерь.

Но пока они не спешат продолжить подъём, ожидая сегодняшней статистики из США, в том числе и предварительных данных по запасам нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю.

В любом случае до заседания ФРС США, которое стартует 22 сентября, решительных движений на рынках сырья, вероятно, вряд ли придется увидеть», — полагает эксперт.

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