Москва, 21 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Инфляционные процессы, разворачивающиеся в России, повышают потребительскую активность населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ ускорился рост потребительского кредитования.

Инфляция

«Сложившаяся ситуация в экономике и постковидное влияние сказываются на спросе населения на кредиты, — сказал Алиев. — К тому же инфляционные процессы также повышают потребительскую активность у населения. Пока эти процессы будут идти, потребительское кредитование продолжит расти до конца сентября. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от положения дел в экономике и проводимой ЦБ политики. Если уровень доходов населения вернётся на доковидный период и рост цен удастся сдержать, то темпы роста потребкредитования будут не такими высокими».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что потребительское кредитование будет падать с сентября по ноябрь.