Москва, 21 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года граждане РФ могут не ждать особых скидок на непродовольственную розницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил эксперт, предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию о том, что рост потребительского кредитования в РФ в августе увеличился до 2,2%.

ИА REGNUM Цены

«Обычно, если взять разбивку по году, потребительское кредитование растет до августа и затем плавно падает с сентября по ноябрь, затем снова растёт в декабре, — сказал Пальченко. — Скорее всего, именно такой сценарий нас и ожидает. На уровень потребительских цен потребкредитование обычно никак не влияет. Происходит наоборот — граждане стремятся больше закупить тогда, когда цены наиболее низкие. Розница всегда знает, когда увеличивается спрос, конкуренция присутствует, поэтому увеличение спроса в сезон обычно не сопровождается ростом цен — розница пытается заработать на объеме, делая скидки. Скидок в сентябре, думаю, уже не будет, и цены будут расти непрерывно до декабря».

Пальченко подчеркнул, что всё это касается рынка непродовольственных товаров.

«Граждане, как правило, не идут в банк за кредитами, чтобы купить себе еду или чтобы иметь возможность воспользоваться какими-либо услугами», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост потребительского кредитования в России в августе ускорился до 2,2% с 1,7% в предыдущем месяце.