Москва, , 16:09 — REGNUM Региональные социальные инициативы помогли поддержать уровень поддержки «Единой России» в регионах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на тридцать втором заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов Василий Иванов © ИА REGNUM

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«Ставка на губернаторов, которые в 2018—2021 годах выступали с региональными социальными инициативами, могла минимизировать снижение поддержки партии по сравнению с показателями 2016 года», — заявил Орлов.

По его словам, в этом отношении показателен пример с Москвой, где «Единой России» удалось существенно нарастить поддержку в период предвыборной кампании.

«Мы помним исследования Левада-центра, иностранного агента, опубликованные в мае 2021 года — поддержка партии в городе на тот момент составила 15% от общего числа опрошенных, и 28% от числа определившихся с выборами», — отметил политолог.

«Итоговый результат партии по городу предварительно составляет 36,96%, что соответствует прогнозу», — подчеркнул он.