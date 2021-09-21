Москва, 21 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Америка заботится только о своем рынке и пытается получить дополнительные привилегии за счет других экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что министерство торговли США намерено решить, является ли экономика РФ рыночной.

США

«Претензии США к России связаны в первую очередь с их озабоченностью статусом американских компаний, а также инвесторов на российском рынке, — сказала Новикова. — Иными словами, американским экономическим агентам стало сложнее взаимодействовать с российскими компаниями с точки зрения наибольшего отъема получаемой прибыли на рынке РФ. Американские инвестиции заточены под строительство заводов по отверточной сборке готового продукта, а не обмена и развития новых технологий. Таким образом, США заботятся только о своём рынке, в том числе пытаясь получить дополнительные привилегии за счёт других экономик».

В связи с этим, как пояснила Новикова, становится понятной реакция США на оказываемое противодействие со стороны России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, минторг США еще 16 августа заявил, что проведет расследование о соответствии экономики России статусу рыночной экономики.