Москва, 21 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,34%, отступая до 73,17 рубля. Евро теряет 0,16%, торгуясь в районе 85,94 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Собственно, ещё 20 сентября вечером рубль начал отыгрывать дневные потери, следуя за некоторым восстановлением нефтяных котировок.

Атака «медведей» довольно быстро выдохлась, поскольку дефицит предложения на нефтяном рынке сохраняется, а ожидания того, что ФРС США на стартующем 22 сентября заседании начнет закручивать краник денежного предложения выглядят сильно преувеличенными.

Опасения, связанные с финансовыми проблемами китайских девелоперов также постепенно развеиваются, что позволило большинству фондовых площадок в мире сегодня отыграть часть потерь.

К тому же на носу новый налоговый период, а значит, экспортёры будут продавать валюту для расчетов с государством. Это поддержало курс рубля, однако основное движение произошло в первые часы торгов, после чего котировки перешли в боковое движение.

Что на уме у ФРС никто не знает, с пандемией по-прежнему всё неясно, так что пока инвесторы продолжают выжидать.

Возможно, к вечеру российская валюта получит новый импульс с рынка нефти, если предварительные данные по запасам в США от американского института нефти значительно отклонятся от ожиданий в ту или иную сторону», — пояснил эксперт.

Читайте также: Давление на рубль ослабло, но расслабляться рано