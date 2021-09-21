Москва, 21 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Основным риском для российских банков будет замедление темпов экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки с января по август 2021 получили 1,7 трлн рублей чистой прибыли.

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«Рост прибыли банковского сектора произошёл по нескольким причинам. Во-первых, это изменение ключевой ставки Центрального банка. Большинство банков сразу повысили процентные ставки по кредитам. При этом рост процентных ставок по депозитам был меньше. Спрос на кредиты, несмотря на увеличение ключевой ставки, был и у бизнеса, и у граждан. Деловая активность росла и пока ещё растёт, поэтому деньги бизнесу нужны, — сказал Ковригин. — Во-вторых, многие банки научились вполне успешно работать и при низкой ключевой ставке, низких процентах по кредитам и вкладам, предлагая больше конверсионных операций. Прежде всего это касается брокерских услуг. Благодаря этому в последние годы наблюдался весьма резкий рост количества брокерских счетов».

Как полагает Ковригин, основным риском для банков в перспективе может стать замедление темпов экономического роста.

«Российская экономика продемонстрировала быстрый восстановительный рост после пандемических запретов. Но долго ли это будет продолжаться, учитывая политику ЦБ по сдерживанию деловой активности (повышение ключевой ставки)? Не думаю. В любом случае ужесточение денежно-кредитной политики, пусть и не сразу, аукнется снижением темпов экономического роста и падением спроса на кредиты. А это для банков негативный фактор. Так что долго совокупная банковская прибыль не будет расти», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чистая прибыль банковского сектора выросла почти в два раза.