Москва, 21 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Россия никак не может менять свою позицию по полуострову Крым, эта тема находится за рамками возможных обсуждений. Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил Песков в ответ на вопрос о непризнании Турцией итогов выборов в Госдуму в Крыму, российская сторона сожалеет по поводу такой позиции Анкары, однако рассчитывает, что позиция турецкой стороны на тему полуострова изменится и сблизится с российской.

«По Крыму российская сторона никак не может менять позицию. целом Крым — это та ситуация, которая находится за рамками возможных обсуждений. Здесь нужно ‑ и мы будем — помогать нашим собеседникам понять суть произошедшего тогда, когда крымчане сделали свой выбор», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом ранее в МИД Турции заявили, что Анкара не признает выборы в Госдуму России в Крыму имеющими юридическую силу.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.