Париж, 21 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Россия могла бы заполнить европейские хранилища газа «до адекватного уровня» в преддверии холодного сезона. Об этом говорится в заявлении Международного энергетического агентства (МЭА) по ситуации с ценами на газ, опубликованном 21 сентября.

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В МЭА отмечают, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. Однако в европейских хранилищах гораздо меньше газа, чем было в среднем за последние пять лет.

Поставки газа из России в Европу ниже уровня 2019 года. При этом региону грозят «стресс-тесты» из-за внезапных похолоданий и незапланированных отключений.

В связи с этим в МЭА полагают, что Россия могла бы увеличить доступность газа на европейском рынке и заполнить хранилища «до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону». Тем самым РФ подчеркнула бы свою репутацию надёжного поставщика.

Напряжённая ситуация на рынке газа в Европе, указано в заявлении, связана с рядом факторов: восстановлением спроса, снижением поставок и погодой.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США полагают, что Европе может не хватить газа, чтобы отапливать жилые дома холодной зимой.

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