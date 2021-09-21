Сеул, , 15:48 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали увеличение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Daylian со ссылкой на исследовательскую компанию Opinion Research Justice.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведённого с 17 по 19 сентября среди 1005 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 37,7%, что на 0,7% больше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность президента страны 53,7% опрошенных, что на 0,1% меньше, чем неделю назад. 8,5% респондентов воздержались от ответа, что на 0,7% меньше, чем на прошлой неделе.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» за неделю сократился на 2,5% и составил 27,8%, а уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа», напротив, вырос на 3,8%, до 35%.

Уровень поддержки Народной партии составил 7,1%, Открытой демократической партии —7,2%, партии Справедливости — 4%.