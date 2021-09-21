Сеул, 21 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали увеличение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Daylian со ссылкой на исследовательскую компанию Opinion Research Justice.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведённого с 17 по 19 сентября среди 1005 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 37,7%, что на 0,7% больше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность президента страны 53,7% опрошенных, что на 0,1% меньше, чем неделю назад. 8,5% респондентов воздержались от ответа, что на 0,7% меньше, чем на прошлой неделе.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» за неделю сократился на 2,5% и составил 27,8%, а уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа», напротив, вырос на 3,8%, до 35%.

Уровень поддержки Народной партии составил 7,1%, Открытой демократической партии —7,2%, партии Справедливости — 4%.