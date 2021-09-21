Сухум, , 15:48 — REGNUM Российская сторона согласовала соглашение с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства для жителей двух государств. Об этом 21 сентября сообщил на пресс-конференции президент Абхазии Аслан Бжания.

Аслан Бжания

«Соглашение позволит жителям Абхазии получить российское гражданство в упрощенном порядке. Сам порядок подачи заявления о приеме в российское гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения заявлений будут определяться указом президента России, после того как будет подписано соглашение», — сказал Бжания.

Он отметил, что в Москву на согласование соглашение было направлено в конце августа. На подготовку этого документа понадобился год. Упрощение получения гражданства предусмотрено программой формирования общего социального и экономического пространств РФ и Абхазии.

Стоит отметить, что ранее о скором подписании соглашения о двойном гражданстве между Москвой и Цхинвалом сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

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