Воронеж, 21 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Подача водоснабжения будет ограничена на территории Коминтерновского района Воронежа 21−22 сентября, сообщили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».

Вода

Причина ограничения водоснабжения — необходимость проведения срочных работ по ремонту трубопровода диаметром 400мм на водозаборе.

В зону отключения воды на период с 23:00 часов 21 сентября до 12:00 часов 22 сентября попадут кварталы, находящихся в границах улиц: Московский проспект (нечетная сторона) — бульвар Победы — ул. Владимира Невского — ул. Генерала Лизюкова — ул. Антонова-Овсеенко до Московского проспекта, а также Хользунова, 122 (бизнес центр «Арлан»).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября жители части Коминтерновского района Воронежа — несколько десятков домов, школа, детсад — остались без воды из-за аварии.