Париж, 21 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси не сыграет в матче седьмого тура чемпионата Франции с «Метцем». Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба клуба.

(cс) Alipourvaghar Портрет Лионеля Месси (фрагмент)

Отмечается, что в матче шестого тура с «Лионом» Месси получил травму. У него диагностирован ушиб ноги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси был заменён на 76-й минуте матча с «Лионом». После замены он отказался пожать руку главному тренеру команды Маурисио Почеттино. В той игре ПСЖ одержал победу со счётом 2:1.