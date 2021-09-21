Нижний Новгород, 21 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали иностранца, торговавшего тяжелыми наркотиками в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Нет наркотикам!

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него 45 свертков с героином. Затем в квартире, которую 31-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья арендовал в столице Приволжья, оперативники нашли еще восемь таких же свертков и пакет с героином.

В общей сложности у злоумышленника изъяли около 690 граммов афганских наркотиков или 1500 разовых доз.

На допросе задержанный признался, что планировал продать героин, используя систему тайников — так называемых «закладок».

Против иностранного наркоторговца возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения.