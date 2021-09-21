Черкесск, 21 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии произошло ЧП на одной из стройплощадок. В городе Черкесске упал строительный кран. По предварительным данным, никто не пострадал. Место происшествия оцеплено, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Строительный кран

Информация о ЧП на стройке жилого дома по улице Доватора поступило в МВД около 10:00 21 сентября. Кран упал на соседнее здание, в котором расположены автомастерские, мойки и кафе. Информации о пострадавших и нанесенном ущербе пока нет.

«На улице Доватора на коммерческое здание упал башенный кран. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, наряд патрульно-постовой службы, а также руководство городской полиции»,— говорится в сообщении полицейского ведомства.

Территорию оцепили на время работ по поднятию строительного крана. Отметим, что прямо рядом с местом происшествия проходит крупная городская транспортная артерия.