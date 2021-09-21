Екатеринбург, 21 сентября 2021, 15:44 — REGNUM Военнослужащие зенитного ракетного полка ЦВО провели на полигоне Телемба в Бурятии тактические учения, в ходе которых отразили массированный воздушный удар. Об этом 21 сентября сообщает телеканал «Звезда».
Чтобы добраться до нового позиционного района военнослужащие прошли комбинированным маршем расстояние две тысячи километров. На учениях были использованы воздушные ракеты-мишени «Стриж», «Пищаль» и «Армавир».
»Расчеты зенитных ракетных систем С-300 успешно уничтожили летящие мишени, которые по своим характеристикам имитировали баллистические ракеты противника», — говорится в сообщении.
Участие в учениях приняли более 150 единиц вооружения и военной техники, а также свыше 500 военнослужащих.
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Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля на специализированном полигоне «Телемба» в Бурятии тактические учения с боевыми стрельбами из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 провели подразделения ПВО Южного военного округа (ЮВО). В ходе манёвров радиотехнические подразделения также отработали действия по обеспечению контроля за воздушной обстановкой в зоне своей ответственности. Всего в учениях было задействовано около 300 военнослужащих ЮВО и более 50 единиц военной и специальной техники.
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