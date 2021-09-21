Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM Военнослужащие зенитного ракетного полка ЦВО провели на полигоне Телемба в Бурятии тактические учения, в ходе которых отразили массированный воздушный удар. Об этом 21 сентября сообщает телеканал «Звезда».

Пусковая установка зенитно ракетного комплекса «С-400 Триумф» Минобороны России

Чтобы добраться до нового позиционного района военнослужащие прошли комбинированным маршем расстояние две тысячи километров. На учениях были использованы воздушные ракеты-мишени «Стриж», «Пищаль» и «Армавир».

»Расчеты зенитных ракетных систем С-300 успешно уничтожили летящие мишени, которые по своим характеристикам имитировали баллистические ракеты противника», — говорится в сообщении.

Участие в учениях приняли более 150 единиц вооружения и военной техники, а также свыше 500 военнослужащих.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля на специализированном полигоне «Телемба» в Бурятии тактические учения с боевыми стрельбами из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 провели подразделения ПВО Южного военного округа (ЮВО). В ходе манёвров радиотехнические подразделения также отработали действия по обеспечению контроля за воздушной обстановкой в зоне своей ответственности. Всего в учениях было задействовано около 300 военнослужащих ЮВО и более 50 единиц военной и специальной техники.

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